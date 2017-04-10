Пензенскому губернатору показали, как производят мороженое «Наше» Экономика

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин оценили производственные мощности предприятия «Пензахолод», которое выпускает мороженое под торговой маркой «Наше».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экскурсию по предприятию для них провел лично руководитель ОАО «Пензахолод» Александр Свешников.

Он рассказал о проведенной в 2015–2016 годах модернизации, которая позволила увеличить объемы производства мороженого на 27%, повысить производительность труда на 8% и снизить общезаводские расходы на 7%.

Главе региона и спикеру областного парламента показали цеха и подробно рассказали о технологическом процессе.

В свою очередь гости поинтересовались, где предприятие закупает сырье для изготовления мороженого, на какие стандарты ориентируется в своей работе, а также тем, какие методы мотивации персонала используются на заводе.

После знакомства с процессом производства мороженого Иван Белозерцев и Валерий Лидин осмотрели линии по выпуску полуфабрикатов, в частности, пельменей.

«Предприятие не крупное, но высокоэффективное. Грамотно выстроены технологические линии, с пользой используется каждый квадратный метр площади», — констатировал Иван Белозерцев.

Он отметил высокие результаты предприятия, которому удалось увеличить ассортимент выпускаемой продукции до более чем 160 наименований.

«В 2016 году на 27% увеличен объем выпускаемых изделий, это говорит об их востребованности у пензенцев и жителей других регионов», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев предложил руководству ОАО «Пензахолод» проработать вопрос о расширении ассортимента мороженого, представленного на прилавках крупных торговых сетей в Пензенской области.