В Пензенской области треть госпрограмм реализуется со средней степенью эффективности
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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Эффективность реализации восьми государственных программ Пензенской области в 2016 году оценивается как средняя. Об этом сообщается на сайте министерства экономики региона.
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По данным ведомства, эффективность реализации еще одной программы признана удовлетворительной. По оставшимся 13-ти она является высокой.
В полном объеме запланированные значения целевых показателей достигнуты по 12 государственным программам.
Плановые значения достигнуты в полном объеме или перевыполнены по 91 показателю.
По госпрограммам отмечается высокий уровень освоения бюджетных средств — по большинству расходы исполнены более чем на 95% по отношению к годовому плану.
В целом в Пензенской области в 2016 году осуществлялась реализация 22 государственных программ.