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Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов

18:08 | 12.04.2017 | Экономика

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин предложил, чтобы мэрия составляла бизнес-планы для привлечения инвесторов.

Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Например, крематорий. Какая сумма нужна инвестору для того, чтобы построить крематорий, и когда эта сумма окупится? Был бы бизнес-план, разместить его в интернете. Какой-нибудь бизнесмен, занимающийся бизнесом совсем в другой отрасли, имеет свободные деньги. […] Увидев бизнес-план, он мог бы подумать и сказать: «Дай-ка я займусь этим бизнесом», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в среду, 12 апреля.

По словам депутата, бизнес-планы позволили бы заранее оценить, насколько реально найти инвестора под каждый проект.

«Если мы увидим, что там рентабельность нулевая или очень низкая и срок окупаемости 10–15 лет, то мы будем понимать, что инвестора никогда не найдем и муниципалитету нужно двигаться в другом направлении», — пояснил народный избранник.

Вице-мэр Андрей Шевченко поблагодарил Георгия Тюрина за предложение, отметив при этом, что составить бизнес-план заранее можно далеко не всегда.

«Это возможно уже при более детальной проработке конкретного предложения проекта. А если мы говорим о выделении участка земли под строительство чего-либо, здесь речь вести о детальной проработке, я думаю, невозможно. Мы можем примерно предполагать, какой будет оборот, какая прибыль, какие затраты», — сказал он.
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