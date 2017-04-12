Вице-мэр Пензы попросил у депутатов помощи в поиске инвесторов Экономика

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко обратился к депутатам гордумы с просьбой помочь в поиске инвесторов.

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«Я прошу помощи каждого из депутатов. Я думаю, что это и в ваших интересах, потому что бюджет у нас общий и с инвесторами сейчас не очень легко. Если кто-то из вас, ваших знакомых или знакомых ваших знакомых готов чем-то заинтересоваться, что у нас есть в городе, пожалуйста, приводите. Я сам лично готов этим заниматься. Инвесторов сейчас найти трудно», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в среду, 12 апреля.

Также вице-мэр призвал народных избранников сообщать в мэрию о земельных участках в своих округах, которые могут представлять интерес для бизнеса.

«Каждый из вас свой округ знает. Если где-то какой-то есть пустой земельный участок или объект, пожалуйста, предложения внесите, потому что осмотреть весь город и увидеть, где что можно построить, достаточно тяжело одному человеку», — отметил Андрей Шевченко.