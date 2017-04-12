00:06:04 Четверг, 13 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Вице-мэр Пензы попросил у депутатов помощи в поиске инвесторов

18:33 | 12.04.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко обратился к депутатам гордумы с просьбой помочь в поиске инвесторов.

Вице-мэр Пензы попросил у депутатов помощи в поиске инвесторов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я прошу помощи каждого из депутатов. Я думаю, что это и в ваших интересах, потому что бюджет у нас общий и с инвесторами сейчас не очень легко. Если кто-то из вас, ваших знакомых или знакомых ваших знакомых готов чем-то заинтересоваться, что у нас есть в городе, пожалуйста, приводите. Я сам лично готов этим заниматься. Инвесторов сейчас найти трудно», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в среду, 12 апреля.

Также вице-мэр призвал народных избранников сообщать в мэрию о земельных участках в своих округах, которые могут представлять интерес для бизнеса.

«Каждый из вас свой округ знает. Если где-то какой-то есть пустой земельный участок или объект, пожалуйста, предложения внесите, потому что осмотреть весь город и увидеть, где что можно построить, достаточно тяжело одному человеку», — отметил Андрей Шевченко.
Актуальное
Читайте также
В Никольске из-за срыва затвора плотины подтопило три двора Зампред пензенской гордумы предложил составлять бизнес-планы для инвесторов
В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54 Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь
Пожарную безопасность пензенских детских лагерей возьмут на особый контроль В Пензе за год автобусы и троллейбусы перевезли почти 40 млн. пассажиров
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама