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ФОТОРЕПОРТАЖ IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017». Пенза, 13 апреля 2017 г.

Протоколы о намерениях подписаны на форуме «InnoMed-2017» в Пензе

13:06 | 13.04.2017 | Экономика

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Церемония подписания протоколов о намерениях по развитию сотрудничества между правительством Пензенской области и представителями иностранных компаний состоялась в рамках IV форума производителей медизделий «InnoMed-2017» в Пензе в четверг, 13 апреля.

Протоколы о намерениях подписаны на форуме «InnoMed-2017» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одно из них предполагает реализацию на территории пензенского технопарка «Рамеев» инвестиционного проекта по производству стоматологических имплантов. Подписи под протоколом поставили губернатор Иван Белозерцев, генеральный директор итальянской компании Leader Medica Srl Роберто Меноцци (Roberto Minozzi) и руководитель ООО «ТитанМед» Андрей Жупиков.

В рамках второго протокола стороны планируют реализовать проект по производству медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии. Документ подписали Иван Белозерцев, генеральный директор ООО «Раймед трейдинг групп ПВТ» Раджив Кумар (Raajiv Kumar) и управляющий ООО «Наномед» Алексей Шатров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed» рассчитана на три дня — 13–15 апреля.

Программа включает в себя работу по секциям: «Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Импорт/экспорт и локализация производств медицинских изделий на территории Российской Федерации: проблемы и пути их решения», «Механизмы государственной поддержки производителей медицинской продукции. Возможности институтов развития».

На 14 апреля намечены осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев» и знакомство с центром доклинических исследований. Также состоятся семинары.

В третий день форума участники получат возможность посетить предприятия кластеров Пензенской области.

В рамках мероприятия организована межрегиональная выставка инновационных проектов и достижений. Принимающую сторону представляют предприятие «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, ПГУ, ПензГТУ, ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант» и АО «Оператор электронного правительства».

Форума организован при поддержке АО «Центр кластерного развития».
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