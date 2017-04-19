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Губернатор и глава ГК «Продимекс» обсудили развитие «Земетчинского сахзавода»

19:11 | 19.04.2017 | Экономика

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Москва, 19 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель группы компаний «Продимекс» Игорь Худокормов обсудили перспективы развития АО «Земетчинский сахарный завод», входящего в структуру агропромышленного комплекса, в ходе встречи, состоявшейся в Москве в среду, 19 апреля.

Губернатор и глава ГК «Продимекс» обсудили развитие «Земетчинского сахзавода». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предприятие должно выходить на новый уровень, увеличивать производственные площади, повышать урожайность и достигать более высоких показателей», — отметил глава региона.

Он добавил, что также необходимо обеспечить должный уровень зарплаты.

В свою очередь Игорь Худокормов проинформировал губернатора о возможностях для увеличения посевных площадей и поблагодарил главу региона за понимание стратегических целей и задач в области пищевой промышленности.

«Важно, что наша встреча состоялась накануне посевной кампании», — цитирует руководителя ГК «Продимекс» пресс-служба правительства области.
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