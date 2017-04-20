В пензенском правительстве сочли оправданной стоимость разрешения для таксистов Экономика

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Участники рабочей встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области, сочли оправданной стоимость получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, которая составляет в регионе 7 тыс. 500 рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного Минпрома вечером в четверг, 20 апреля.

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В нем уточняется, что встречу, на которую пригласили представителей компаний-перевозчиков и руководителей диспетчерских служб, провел заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов.

«В ходе совещания высказано единогласное мнение представителей профессионального сообщества об отсутствии необходимости снижения или отмены платы. Текущий размер стоимости не является обременительным для перевозчиков, осуществляющих деятельность на профессиональной основе. Кроме того, сумма в 7 тыс. 500 рублей создает барьер для получения разрешений непрофессиональными водителями — «подработчиками», пользование услугами которых может быть опасно для граждан», — отмечается в тексте.