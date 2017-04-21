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Заречный вырвался в лидеры инвестрейтинга городов и районов Пензенской области

16:30 | 21.04.2017 | Экономика

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Заречный, который по итогам IV квартала 2016 года располагался лишь на 17-й строчке рейтинга городских округов и районов Пензенской области по улучшению инвестиционного климата, занял первое место по результатам I квартала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства экономики региона.

Заречный вырвался в лидеры инвестрейтинга городов и районов Пензенской области

Фото: Econom.pnzreg.ru

Если ранее у Заречного было 59 баллов, то в новом рейтинге он получил 138,3.

Это позволило ЗАТО опередить Бессоновский и Городищенские районы, у которых 103,6 и 80,8 балла соответственно.

«Активная деятельность муниципальной специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и развитию предпринимательства стала основным фактором, повлиявшим на лидерство города Заречного», — отметили в министерстве экономики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что вошедшие в тройку лидеров Бессоновский и Городищенский районы также активно взаимодействовали с инвесторами, результатом чего стало подписание соглашений о реализации проектов на сумму свыше 3,5 млрд. рублей.

Оценка городов и районов проводилась в два этапа.

Первый включал в себя качественную оценку органов местного самоуправления по направлениям работы с инвесторами и субъектами малого и среднего бизнеса, развития муниципально-частного партнерства и оценки регулирующего воздействия. Также принималась во внимание актуализация паспортов свободных инвестплощадок.

На втором этапе экспертной группой в составе представителей общественности и региональных институтов развития заслушивались доклады заместителей глав администраций о реализации инвестстратегий, а также программ и дорожных карт по развитию МСП.
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