В пензенском правительстве подвели финансовые итоги 2016 года Экономика

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Расширенное заседание коллегии министерства финансов Пензенской области, посвященное подведению итогов 2016 года, состоялось в правительстве региона в понедельник, 24 апреля.

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«По большинству доходных источников отмечено перевыполнение плановых показателей — налог на прибыль организаций, акцизы, налог на имущество организаций, транспортный налог и другие. Это показатель того, что хозяйствующие субъекты адаптировались к текущей экономической ситуации», — отметил глава региона.

Он добавил, что этому предшествовал ряд системных решений, принятых руководством области, в числе которых — поддержка производственных предприятий, а также совместная работа с налоговыми органами по легализации зарплаты.

«В этом направлении сделано далеко не все, прошу вернуться к этой работе. Прошу подключиться к процессу начальников финансовых органов муниципальных образований», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание на то, что контроль за расходами должен быть более тщательным.

«В 2016 году муниципальным образованиям Пензенской области по моему поручению дополнительно выделялись финансовые средства на решение важных проблем. В 2017-м помощь муниципальным образованиям, которым не хватает средств на осуществление полномочий, должна стать более активной и конкретной», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2016 году в консолидированный бюджет региона поступили доходы в сумме 55,3 млрд. рублей, выполнение плана составило 98,1%.

Налоговые и неналоговые доходы составили 38,9 млрд. рублей, или 98,9% к плану; безвозмездные поступления — 16,4 млрд. рублей, или 96,4% к плану.

Бюджет Пензенской области выполнен на 99% — при плане в 47,6 млрд. рублей фактически поступило 47,1 млрд. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам — на 100,5%, по безвозмездным поступлениям — на 96,4%.