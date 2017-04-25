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В Пензе обсудят состояние законности в сфере уголовного преследования предпринимателей

18:04 | 25.04.2017 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Межведомственное совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о состоянии законности в сфере уголовного преследования предпринимателей, состоится в прокуратуре Пензенской области в предстоящий четверг, 27 апреля.

В Пензе обсудят состояние законности в сфере уголовного преследования предпринимателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в мероприятии примут участие руководители правоохранительных органов региона.

На совещание также приглашены уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов, председатель торгово-промышленной палаты региона Владимир Подобед, а также руководитель реготделения общероссийской общественной организации «Опора России» Денис Каширов.
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