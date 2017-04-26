В Пензенской области на социально значимые цели намечено направить более 860 млн. рублей Экономика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 861 млн. рублей планируется дополнительно предусмотреть в бюджете Пензенской области на 2017 год на социально значимые цели. Об этом сообщила глава регионального Минфина Любовь Финогеева в ходе заседания комитета Законодательного собрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике, состоявшегося в среду, 26 апреля.

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«Расходную часть бюджета для финансирования социально значимых расходных обязательств региона предлагается увеличить на 861 млн. рублей в 2017 году и, соответственно, на сумму налога на прибыль в 2018–2019 годах», — сказала она.

По словам министра, на 105 млн. рублей предлагается увеличить расходы на здравоохранение, сократив тем самым дефицит территориальной программы «Госгарантии».

«На приобретение противотуберкулезных препаратов — 19 млн. рублей. 54,2 млн. рублей — это обеспечение лекарственными препаратами больных онкологическими заболеваниями. 32 млн. рублей — на выполнение госзадания по оказанию госуслуг, финансируемых из областного бюджета: 22,5 млн. рублей — областная психиатрическая больница и 9,5 млн. — областная наркологическая больница», — уточнила Любовь Финогеева.

Она пояснила, что в итоге дефицит программы будет сокращен с 36,8% до 35,2%, но абсолютная сумма останется внушительной — 1 млрд. 657 млн. рублей.

По словам главы областного ведомства, 297 млн. рублей будет направлено на укрепление и развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы.

«Из них 50 млн. рублей — это строительство хирургического корпуса в Кузнецке, 30 млн. рублей — софинансирование начала строительства школы на Шуисте, 57 млн. рублей — реконструкция здания областной станции скорой медицинской помощи в городе Пензе, 8 млн. рублей — на разработку проектно-сметной документации для здания консультативно-диагностического центра областного онкологического диспансера, 22 млн. рублей — областная доля софинансирования строительства стадиона «Зенит», — уточнила министр.

Любовь Финогеева добавила, что на соцподдержку отдельных категорий граждан предлагается дополнительно выделить 260 млн. рублей, в том числе 184 млн. рублей на жилищные сертификаты молодым семьям, что позволит в общей сложности обеспечить ими 865 семей.

«На мероприятия по поддержке реального сектора экономики направляется 145 млн. рублей. Среди них на субсидирование части затрат автоперевозчикам, которые осуществляют перевозки на регулярных маршрутах на межмуниципальном сообщении — 100 млн. рублей. Для субсидирования части затрат предприятиям легкой промышленности, которые реализуют инвестиционные проекты в этой отрасли — 10 млн. рублей», — уточнила она.

Министр отметила, что 5,6 млн. рублей предложено направить на укомплектование служб пензенского аэропорта в связи с увеличением количества рейсов, в том числе в ночное время.