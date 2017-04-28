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Экономика Пензенской области продолжает поступательно развиваться — губернатор

10:15 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Экономика Пензенской области продолжала поступательно развиваться в 2016 году, и эта тенденция сохраняется в текущем году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Экономика Пензенской области продолжает поступательно развиваться — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наши предприятия при поддержке правительства РФ и региона смогли воспользоваться геополитической ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы создавать новые и развивать уже существующие производства, осваивать новые рынки и заниматься импортозамещением», — сказал он.

Глава региона отметил, что по ряду направлений социально-экономического развития удалось достичь лучших результатов, чем в среднем по РФ и Приволжскому федеральному округу.

«Объем ВРП в 2016 году, по предварительной оценке, превысил 360 млрд. рублей», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, по темпам роста этот показатель превышает средний в округе.

«Отмечу, что и годом ранее мы опередили среднеокружные темпы, что свидетельствует о постоянном наращивании ВРП», — сказал губернатор.
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