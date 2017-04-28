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Средняя зарплата в Пензенской области выросла за 2016 год почти на 8% — губернатор

17:33 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Средняя зарплата выросла в Пензенской области по итогам 2016 года почти на 8%. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

Средняя зарплата в Пензенской области выросла за 2016 год почти на 8% — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Средняя заработная плата выросла почти на 8% и составила порядка 25 тыс. рублей», — сказал глава региона.

Он добавил, что по темпам роста зарплаты Пензенская область заняла первое место среди регионов Приволжского федерального округа и шестое — в целом по России.

«Конечно, я понимаю, что эта заработная плата, которая сегодня еще маленькая, требует повышения», — отметил Иван Белозерцев.

По словам губернатора, именно поэтому правительство Пензенской области заключает с представителями бизнеса соглашения, в том числе предусматривающие повышение зарплат сотрудникам.
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