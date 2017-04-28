Уточнен бюджет Пензенской области на 2017–2019 годы Экономика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали законопроект, предусматривающий внесение изменений в бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данные изменения касаются корректировки доходной части бюджета, предусматривающей включение поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в сумме 91 млн. рублей, из которых основная часть — 85 млн. рублей — приходится на субсидии на продолжение работ по реконструкции тренировочной площадки спортивного клуба «Зенит», — пояснила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, представляя законопроект на 43-й очередной сессии регионального парламента в пятницу, 28 апреля.

Она добавила, что второе направление предусматривает увеличение поступления налоговых доходов в 2017 году — на 730 млн. рублей, в 2018 году — на 690 млн. рублей и в 2019 году — на 720 млн. рублей.

«За счет собственных доходов бюджета предлагается увеличить финансирование по отдельным социально значимым и первоочередным расходным обязательствам субъекта в 2017 году — на 861 млн. рублей и в 2018–2019 годах — на 699 млн. и 720 млн. рублей соответственно», — отметила глава регионального Минфина.

По словам Любови Финогеевой, также намечено увеличить расходы на укрепление и развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы в 2017 году — на 207 млн. рублей, а в 2018 и 2019 годах — по 200 млн. рублей.

«На увеличение расходов по социальной поддержке отдельных категорий граждан по жилищным подпрограммам [...] предлагается направить 260 млн. рублей, на мероприятия по поддержке реального сектора экономики и охране окружающей среды — 145 млн. рублей, на текущее содержание и текущий ремонт учреждений бюджетной сферы — 47 млн. рублей, на оказание финансовой помощи отдельным муниципальным образованиям для реализации неотложных мероприятий в рамках их расходных полномочий — 7,6 млн. рублей», — сказала она.

Министр добавила, что поступления из источников финансирования дефицита увеличиваются на 357 млн. рублей в результате планирования привлечения из федерального бюджета кредита в сумме 640 млн. рублей, сокращения планируемого привлечения коммерческих кредитов на 149 млн. рублей и корректировки остатков на счете бюджета на 1 января 2017 года на 134,2 млн. рублей.

«В результате доходы бюджета на 2017 год увеличатся на 821 млн. рублей и составят 47 млрд. 282 млн. рублей, расходы — на 1 млрд. 178 [млн.] увеличатся и составят 47 млрд. 529 млн. рублей. Дефицит составит 247 млн. рублей. В 2018 и 2019 году предлагается по 200 млн. рублей направить на увеличение как доходной, так и расходной частей бюджета, в результате чего профицит в 2018 году и дефицит в 2019 году не изменятся», — резюмировала Любовь Финогеева.

В итоге законопроект поддержали 26 депутатов, двое высказались против.