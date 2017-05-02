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В пензенском отделении «Транснефти» будет создано 400 рабочих мест

17:36 | 02.05.2017 | Экономика

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. 400 новых рабочих мест будет создано в Пензенской области благодаря открытию в регионе отделения ПАО «Транснефть». Об этом сообщил вице-президент компании Михаил Маргелов.

В пензенском отделении «Транснефти» будет создано 400 рабочих мест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы создаем сейчас в Пензе наше отделение — отделение компании «Транснефть». Это новые 400 рабочих мест, это строительство управленческого комплекса, строительство цехов, строительство обслуживающих предприятий», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Михаил Маргелов добавил, что компания активно работает в Пензенской области — как результат в 2015–2016 годах «Транснефть» перечислила в региональный бюджет более 1,2 млрд. рублей налогов.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил вице-президента ПАО «Транснефть» за решение открыть здесь отделение.

«Мы готовы оказать Вам в этом всяческую поддержку. Я понимаю, что это еще сблизит наши позиции по многим вопросам. […] Я надеюсь, что наше взаимодействие будет только крепнуть», — сказал глава региона.

«Транснефть» — крупнейшая в мире трубопроводная компания. Владеет 48,7 тыс. км магистральных нефтепроводов, более 500 насосных станций.

В ее структуру входит акционерное общество «Транснефть – Дружба», эксплуатирующее российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба». В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.

В апреле 2017 года была оптимизирована организационная структура АО «Транснефть – Дружба». Теперь она включает в себя четыре филиала – районных управления: Брянское, Мичуринское, Куйбышевское, а также Пензенское, создаваемое на базе Сызранского районного нефтепродуктопроводного управления.
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