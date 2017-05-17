Представители пензенского кондитерского кластера участвуют в выставке в Китае Экономика

Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Представители пензенского кластера «Союз пензенских кондитеров» принимают участие в VIII международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «Seal China», которая начала работу в Шанхае в среду, 17 мая.

Фото: АО «Центр кластерного развития»

На экспозиции, организованной в центре «Shanghai New International Expo Centre», представлена продукция ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Русский кондитер», ООО «Пензенская шоколадная компания», ООО «Кондитерская фабрика «Мирослада», ООО «Торговый дом «Холод», ООО «Фирма «Унитрон».

На едином стенде пензенского кластера представлен большой ассортимент кондитерской продукции: мармелад жевательный и желейный формовой, печенье сахарное, сдобное комбинированное и сложное, ореховые пасты, ореховые снеки, орехи и семена обжаренные, а также мороженное.

В первый день работы экспозицию стенда кластера посетил врио торгового представителя России в КНР Сергей Сорокин.

Он отметил широкий ассортимент кондитерской продукции, представленной на стенде пензенских кондитеров, перспективность кластерного подхода в продвижении на рынок Китая.

В программу посещения Китая делегацией пензенского кондитерского кластера также входят целевые В2В встречи в рамках выставки российского экспортного центра «Russian Gastro Week».

Участие в крупнейшей выставке продуктов питания и программа деловых встреч и переговоров является частью стратегии продвижения продукции пензенского кондитерского кластера в Китай.

Участие предприятий в международной выставке организовано АО «Центр кластерного развития» Пензенской области при поддержке регионального Минпрома.