В Заречном обсудили концепцию стратегии развития до 2035 года Экономика

Заречный, 23 мая 2017. PenzaNews. Расширенное заседание общественно-экспертного совета по предпринимательству при администрации Заречного Пензенской области состоялось на базе бизнес-инкубатора «Импульс» во вторник, 23 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В его рамках была представлена концепция стратегии социально-экономического развития Заречного до 2035 года.

Первый заместитель главы администрации ЗАТО Виктор Сергеев отметил, что в новой концепции пристальное внимание будет уделено взаимодействию в рамках так называемой пензенской агломерации, включающей в себя областной центр, прилегающие к нему районы и города, а также анализу и совершенствованию уже имеющихся связей в целях обеспечения взаимовыгодного сотрудничества.

В целом новая концепция предусматривает развитие Заречного по пяти приоритетным направлениям — создание научно-образовательного центра, организация территории опережающего социально-экономического развития, реализация концепции экогорода, развитие городской среды и городской маркетинг.

Свои идеи и предложения по совершенствованию концепции жители Заречного могут направлять в отдел экономики и стратегического планирования мэрии, сообщает управление общественных связей ЗАТО.