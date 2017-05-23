Инвесторы из Италии предложили создать в Пензе предприятие по выпуску бетонокомплектов Экономика

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Возможность реализации проекта по выпуску строительных бетонокомлектов рассмотрена в ходе встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и инвесторов из Италии во вторник, 23 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно предложенному проекту, на территории Пензенской области предполагается создание совместного производства полных бетонных комплектов, в которые входят все элементы, составляющие здание. Выпуск таких блоков позволяет осуществлять структурное строительство дома по принципу сборки конструктора «Lego».

Возведенное таким способом здание представляет собой полноценное капитальное сооружение, не требующее черновой отделки и выравнивания поверхностей. Стены с окнами, вставленными еще на заводе, сразу подготовлены под обои и утеплены.

На строительную площадку с предприятия привозят фактически готовый дом, а на месте его только собирают. За основу проекта взята практика и технологии строительства многоэтажных сооружений северных стран Европы.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в Пензенской области активно развивается строительная отрасль.

«Думаю, что продукция совместного производства может быть востребована как на территории Пензенской области, так и соседних регионов», — добавил он.

Губернатор выразил готовность оказывать содействие в реализации предложенного российско-итальянского проекта и дал ряд конкретных поручений, направленных на поддержку и организационное сопровождение создания нового завода в Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.