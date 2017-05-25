В Пензенской области определены лучшие промышленные предприятия Экономика Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Итоги ежегодного конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» подведены по результатам работы в 2016 году. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Перечень победителей утвержден распоряжением губернатора Ивана Белозерцева. Как сообщается в тексте документа, копия которого имеется в ИА «PenzaNews», среди предприятий, работающих в научно-исследовательской сфере, первое место заняло АО «НПП «Рубин», второе — АО «ПНИЭИ», третье — АО «НИИФИ». В оборонной промышленности и приборостроении не было равных ООО «НПП «СЕНСОР». Вторым стало АО «Радиозавод», а третье место поделили АО «ППО ЭВТ имени В.А. Ревунова» и «ПО «Старт» имени М.В. Проценко». В машиностроении и металлообработке первым стало ОАО «НПП «Химмаш-Старт», вторым — ОАО «Пензкомпрессормаш», третьим — АО «Пензтяжпромарматура». Среди предприятий химико-фармацевтической, легкой, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности первое место заняло ООО «Маякпринт», второе — ООО «Маяк-Техноцелл», третье — ООО «Мебельная компания «Лером». Нашли ошибку в тексте?

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