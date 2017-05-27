Конезавод «Завиваловский» нацелен вернуть статус племенного предприятия Экономика

Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Вопросы развития ООО «Племконезавод «Завиваловский» стали главной темой рабочей встречи министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова и представителя предприятия Александра Пызарова, состоявшейся в ведомстве в минувшую пятницу, 26 мая.

Фото: Mcx-penza.ru

«183 года конезавод занимается разведением рысаков орловской породы. Это гордость нашего региона и определенный, в том числе и исторический, статус Пензенской области, который важно сохранить. Поэтому необходимо обеспечить работу завода как племенного предприятия и продолжать заниматься чистой линией лошадей», — отметил Андрей Бурлаков.

Он добавил, что в адрес ведомства поступает большое количество обращений по поводу развития ПКЗ «Завиваловский» и работы ООО «Виктория», которому было реализовано верховое отделение конезавода.

Согласно озвученной на встрече информации, компания «Виктория» в настоящее время не имеет отношения к работе конезавода, где содержится 75 голов лошадей, а маточное поголовье составляет 25 голов.

«Я считаю, что верным решением будет восстановить статус племенного предприятия, получить лицензию, тогда мы будем иметь возможность заниматься реализацией племенных лошадей. Племенное предприятие сможет претендовать на федеральные субсидии на племпоголовье и, соответственно, на софинансирование из регионального бюджета», — сказал министр.

В свою очередь Александр Пызаров заверил, что руководство предприятия приложит все необходимые усилия для этого и подготовит документы для включения завода в реестр получателей поддержки на 2018 год.

«Мы заинтересованы в том, чтобы вернуть статус племенного предприятия, в развитии нашего конезавода. Мы ведем переговоры с московским ипподромом на беговой сезон, готовы финансировать развитие предприятия», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области, в ходе встречи было определено, что после отправки поголовья верхового отделения компании «Виктория» премконезавод «Завиваловский» подготовит и задействует помещения фирмы под содержание маточного поголовья и тренерского молодняка.

Предполагается, что специалисты ООО «Виктория» будут трудоустроены на конезавод.