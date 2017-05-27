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Названы лучшие экспортеры Пензенской области по итогам 2016 года

12:55 | 27.05.2017 | Экономика

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. Чествование победителей и лауреатов конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» по итогам деятельности за 2016 год состоялось в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в рамках мероприятия в честь Дня российского предпринимательства.

Названы лучшие экспортеры Пензенской области по итогам 2016 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Председатель конкурсной комиссии, глава торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед отметил, что при определении победителей учитывались такие показатели, как общий объем экспорта, темпы его роста, сальдо внешнеторговой деятельности, количество зарубежных клиентов, география поставок и другие.

В номинации «Лучший экспортер инновационной продукции» была отмечена пензенская компания «Парафарм», продукция которой пользуется спросом в Беларуси, Казахстане, Армении, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии и на Украине. Директор организации Дмитрий Елистратов, как и другие победители, был награжден дипломом и изготовленной по спецзаказу статуэткой купца, символизирующей умение зарабатывать, стремление сохранять деловую репутацию и приумножать доходы.

В номинации «Лучший экспортер года Пензенской области в страны дальнего зарубежья» отмечена фирма «Охранная техника».

Лучшим экспортером в страны СНГ признано предприятие «Пензенские электроды», лауреатами в этой номинации стали НПП «Техноком» и холдинговая компания «МебельДрев».

Победу в номинации «Лучший экспортер года Пензенской области в пищевой промышленности» одержала организация «Ванюшкины сладости», звания лауреата удостоен торговый дом «Холод».

Самым экспортно-ориентированным предприятием названо «Агро Эко», в качестве лауреата отмечена компания «Битумное и нефтегазовое оборудование».

Лучшим экспортером в области импортозамещения стало предприятие «СтанкоМашСтрой», в сфере промышленного производства — завод «СКБТ».

В номинации «Лучший экспортер в области производства изделий из бумаги и картона» отмечена компания «Маяк Канц».

Решением конкурсной комиссии победителем конкурса в номинации «Лучший экспортер года Пензенской области» за 2016 год был признан индивидуальный предприниматель Владимир Стеклянников, выпускающий продукцию под маркой «SV-мебель».

Как сообщает пресс-служба областной ТПП, награждение прошло в праздничной атмосфере, создать которую организаторам конкурса помог струнный квартет «Ars Viva».
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