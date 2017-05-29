Пять китайских компаний заинтересовались сотрудничеством с Пензенской областью Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Пять китайских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с Пензенской областью по итогам визита делегации региона в КНР в мае. Об этом сообщила первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства области Лариса Рябихина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается их интересов, это древесина, изделия из дерева, мебель, кондитерский кластер, вопросы чайного производства, строительные материалы, [...] сельхозпродукция и техника», — уточнила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 29 мая.

Лариса Рябихина отметила, что речь идет как об импорте, так и экспорте продукции.

По ее словам, китайские производители могут поставлять в Пензенскую область искусственный камень, керамическую плитку, грибы, а также готовы организовать транспортную логистику.

Она добавила, что одна из фирм в ходе переговоров с АО «Корпорация развития Пензенской области» выразила намерение обсудить детали возможного сотрудничества посредством видеоконференцсвязи, а продолжить общение ее представители планируют в ходе визита делегации региона в провинцию Аньхой в июне.