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Пять китайских компаний заинтересовались сотрудничеством с Пензенской областью

10:29 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Пять китайских компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с Пензенской областью по итогам визита делегации региона в КНР в мае. Об этом сообщила первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства области Лариса Рябихина.

Первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается их интересов, это древесина, изделия из дерева, мебель, кондитерский кластер, вопросы чайного производства, строительные материалы, [...] сельхозпродукция и техника», — уточнила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 29 мая.

Лариса Рябихина отметила, что речь идет как об импорте, так и экспорте продукции.

По ее словам, китайские производители могут поставлять в Пензенскую область искусственный камень, керамическую плитку, грибы, а также готовы организовать транспортную логистику.

Она добавила, что одна из фирм в ходе переговоров с АО «Корпорация развития Пензенской области» выразила намерение обсудить детали возможного сотрудничества посредством видеоконференцсвязи, а продолжить общение ее представители планируют в ходе визита делегации региона в провинцию Аньхой в июне.
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