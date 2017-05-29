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Пензенский губернатор призвал предприятия ВПК переориентироваться на гражданскую продукцию

13:13 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал предприятия военно-промышленного комплекса, работающие на территории региона, переориентироваться на выпуск гражданской продукции.

Пензенский губернатор призвал предприятия ВПК переориентироваться на гражданскую продукцию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно организовать самое плотное взаимодействие с группой компаний «Ростех» с привлечением инвестиций для переориентации производственных мощностей предприятий военно-промышленного комплекса, которые работают на территории нашего региона, чтобы сориентировать их на выпуск гражданской продукции», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 29 мая.

Глава региона отметил, что в данной сфере уже есть успешный опыт. В качестве примера Иван Белозерцев привел ППО «ЭВТ» и «Радиозавод».

«Другие предприятия тоже должны работать в этом направлении. Надо им ставить такую задачу», — сказал он.
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