Алексей Чадаев в Пензе дал рекомендации по конкуренции с крупными сетями Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Советник председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, генеральный директор АНО «Институт развития парламентаризма» Алексей Чадаев, прочитавший публичную лекцию «От стабильности к развитию: в чем проблема?» в Пензенском государственном университете, дал после ее окончания несколько советов малому бизнесу по конкуренции с торговыми сетями.

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Вопрос о том, каким образом малому бизнесу конкурировать с крупными компаниями, ему задал пензенский предприниматель Антон Толов.

«Я покупаю игрушки со скидкой 15% у крупных компаний-импортеров, они покупают у этих же компаний со скидкой 80%», — пояснил он.

Политолог отметил, что такие проблемы возникают повсеместно.

При этом, по его словам, из-за распространения крупных сетей «вымывается среда региональных предпринимателей», которые могли бы платить налоги, нести социальную ответственность и вести диалог с властью.

«Когда большая сеть заходит в регион, через какое-то время «ложатся» 10–15 магазинов, а еще через какое-то время «ложатся» 15–20 производителей. […] Такая ползучая колонизация со стороны сетей — это действительно одна из [...] стратегических угроз благополучию регионального бюджета», — сказал советник председателя Госдумы России.

Алексей Чадаев добавил, что в определенный момент некоторые губернаторы начали ставить барьеры для крупных сетей.

Он также высказал мнение, что вопрос регулирования доли торговых сетей в конкретном регионе должен быть решен на местном уровне, а не на федеральном.

Политолог отметил, что у представителей малого бизнеса существует два основных пути.

«[Первый путь] — создавать инфраструктуру, которая позволяла бы местным закупщикам по сути кооперироваться и давать в совокупности те же объемы, что и большая сеть […] Второй путь — адресная и персональная работа с клиентом. Вы принципиально ближе к клиенту, чем сеть. Вы работаете с сообществом своих постоянных покупателей», — отметил директор АНО «Институт развития парламентаризма».

По мнению Алексея Чадаева, сокращению дистанции с клиентом может способствовать ведение групп в социальных сетях и трансформация предпринимателя в поставщика не только товаров, но и контента.

«Во что бы я инвестировал на месте наших стратегов, так это, конечно, в разработку современных предпринимательских технологий. Не в смысле производства и продажи товаров и услуг, а в смысле управления и ведения бизнеса», — резюмировал он.