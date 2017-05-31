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Сотрудник пензенского Минэконома наказан за нарушения при выделении субсидий

11:26 | 31.05.2017 | Экономика

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Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Главный специалист-эксперт отдела развития малого и среднего предпринимательства министерства экономики Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения, допущенные при предоставлении субсидий.

Сотрудник пензенского Минэконома наказан за нарушения при выделении субсидий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Имели место факты допуска к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий субъектов предпринимательства, не представивших полный пакет документов на электронном носителе. Вопреки требованиям законодательства в ходе проведения конкурсного отбора допускался прием от заявителей дополнительных документов и уточненных сведений. Без внимания организатора конкурса остался ряд противоречий в документах, представленных некоторыми хозяйствующими субъектами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что также создавались условия, которые могли повлечь предоставление субсидий на основании одного и того же договора на приобретение оборудования.

«По итогам проверки министру экономики Пензенской области [Сергею Капралову] было внесено представление. По результатам его рассмотрения приняты меры по устранению выявленных нарушений», — резюмировала собеседница агентства.
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