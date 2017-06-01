Иван Белозерцев провел переговоры с гендиректором «Коноплекса» Миленой Александровой Экономика

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с генеральным директором группы компаний «Коноплекс» Миленой Александровой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) в четверг, 1 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщила Милена Александрова, в 2017 году под сев конопли было введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе, а также выполнены проектные работы по перерабатывающим площадкам в Нижнеломовском и Пензенском районах.

В августе–сентябре 2017 года инвестор планирует запустить пищевое производство, а осенью 2018 года — производство волокна.

В свою очередь Иван Белозерцев призвал компанию активнее заниматься реализацией инвестпроекта.

«Продукция востребована. Я совсем недавно вел переговоры с представителями КНР, у которых есть интерес, в частности, к конопляному маслу. Не затягивайте, идите по дорожной карте», — сказал губернатор.

По итогам переговоров Иван Белозерцев дал ряд поручений, направленных на ускорение решения технических вопросов, с которыми к главе региона обратилась руководитель компании, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Группа компаний «Коноплекс» реализует на территории Нижнеломовского и Пензенского районов приоритетный инвестиционный проект по выращиванию и комплексной переработке технической конопли.

За год работы инвестора в регионе создано 31 новое рабочее место, 19 из которых — производственный персонал, постоянно проживающий в сельской местности.