Меморандум о сотрудничестве Пензенской области и «Яндекса» подписан на ПМЭФ Экономика

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и гендиректор компании «Яндекс» Александр Шульгин подписали меморандум о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Согласно документу, стороны будут вести совместную работу по развитию информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов, реализации образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности и развития технологий.

В частности, важной составляющей станет продолжение реализации в Пензе проекта «Яндекс.Лицей».

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«Вместе с отдельными проектами мы запускаем и будем развивать новую образовательную онлайн-платформу. И в этом направлении коммерческая составляющая является для нас вторичной. В первую очередь мы стремимся закрыть кадровый голод в этой сфере», — пояснил Александр Шульгин.

Также в рамках достигнутых договоренностей планируется реализация пилотных проектов по телемедицине — дистанционному взаимодействию врача и пациентов.

Кроме того, сотрудничество будет касаться открытых данных для развития и создания полезных интернет-сервисов для жителей городов.

В частности, речь идет о раскрытии в машиночитаемом виде информации о движении общественного транспорта, работе медицинских учреждений, культурных, спортивных мероприятиях и другой важной информации, которая поможет в развитии сервисных услуг в сети, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.