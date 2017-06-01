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ФОТОРЕПОРТАЖ Отремонтированная дорога на улице Бекешской. Пенза, 1 июня 2017 г.

Пензенская область присоединится к проекту «Уполномоченные ВЭБ в регионах»

18:51 | 01.06.2017 | Экономика

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Санкт-Петербург, 1 июня 2017. PenzaNews. Реализацию проекта «Уполномоченные ВЭБ в регионах» планируется начать в Пензенской области. Соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи губернатора Ивана Белозерцева и заместителя председателя – члена правления Внешэкономбанка Татьяны Сахаровой, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня.

Правительство Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Татьяны Сахаровой, в рамках проекта, который реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), сертифицированные менеджеры должны вести поиск и оценку инвестиционных проектов на местах.

Ожидается, что это позволит сократить сроки выдачи инвесткредитов для бизнеса.

Иван Белозерцев поддержал представленную инициативу, предложив содействие в подборе кандидатов на должность уполномоченного ВЭБ в Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в первый день ПМЭФ губернатор также провел встречи с представителями Сбербанка и банка ВТБ.
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