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Пензенская область вновь заняла 54 место в рейтинге социально-экономического положения

15:50 | 04.06.2017 | Экономика

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Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область сохранила за собой 54 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» за 2016 год.

Пензенская область вновь заняла 54 место в рейтинге социально-экономического положения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам прошлого года Пензенская область не показала ни роста, ни падения.

Согласно представленным результатам, в 2016 году 33 региона улучшили свои позиции, 12 — остались на прежних местах, а 40 — продемонстрировали падение.

Позитивную динамику показали преимущественно субъекты РФ, в которых хорошо развит оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, а также регионы Северного Кавказа.

Лидером интегрального рейтинга стала Москва, на втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра соответственно.

В топ-5 также вошли Московская область и Татарстан. Таким образом, первая пятерка рейтинга осталась без изменений.

Среди прочего авторы рейтинга отметили тот факт, что Пензенская область в числе пяти регионов потеряла более 30% от прошлогоднего объема инвестиций в основной капитал. В 2016 году он составил 65 млн. рублей.

Кроме того, как и в подавляющем большинстве регионов, здесь снизились реальные денежные доходы населения — к уровню 2015 года они составили 93,2%.

Среднедушевые денежные доходы населения в декабре 2016 года эксперты оценили в 29 тыс. 246 рублей.

Объем госдолга Пензенской области на 1 января 2017 года превысил 21 млн. рублей.

Отношение госдолга на 1 января 2017 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона в 2016 году составило 69,1%. Годом ранее этот показатель равнялся 87,3%.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели масштаба экономики за 2016 год: объем производства товаров и услуг — 375,7 млрд. рублей, объем доходов консолидированного бюджета — 55,3 млрд. рублей, численность занятых в экономике — около 676 тыс. человек.

Кроме того, на положение региона повлияли показатели эффективности экономики: объем производства товаров и услуг на одного жителя — более 279 тыс. рублей, инвестиции в основной капитал на одного жителя — более 48 тыс. рублей, доля прибыльных предприятий — 65%, отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ — 8,9%.

В числе показателей бюджетной сферы отмечены следующие: доходы консолидированного бюджета на одного жителя по итогам 2016 года составили 41 тыс. 130 рублей, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета — 70,3%, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета — 71,9%, отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета — 0,2%.

Среди показателей социальной сферы учтены следующие: отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 1,74 раза, уровень безработицы по итогам 2016 года — 4,6%, ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 73 года, число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся — 5,6.
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