Пензенская область вновь заняла 54 место в рейтинге социально-экономического положения

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область сохранила за собой 54 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством «РИА Рейтинг» за 2016 год.
По итогам прошлого года Пензенская область не показала ни роста, ни падения.
Согласно представленным результатам, в 2016 году 33 региона улучшили свои позиции, 12 — остались на прежних местах, а 40 — продемонстрировали падение.
Позитивную динамику показали преимущественно субъекты РФ, в которых хорошо развит оборонно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, а также регионы Северного Кавказа.
Лидером интегрального рейтинга стала Москва, на втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра соответственно.
В топ-5 также вошли Московская область и Татарстан. Таким образом, первая пятерка рейтинга осталась без изменений.
Среди прочего авторы рейтинга отметили тот факт, что Пензенская область в числе пяти регионов потеряла более 30% от прошлогоднего объема инвестиций в основной капитал. В 2016 году он составил 65 млн. рублей.
Кроме того, как и в подавляющем большинстве регионов, здесь снизились реальные денежные доходы населения — к уровню 2015 года они составили 93,2%.
Среднедушевые денежные доходы населения в декабре 2016 года эксперты оценили в 29 тыс. 246 рублей.
Объем госдолга Пензенской области на 1 января 2017 года превысил 21 млн. рублей.
Отношение госдолга на 1 января 2017 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона в 2016 году составило 69,1%. Годом ранее этот показатель равнялся 87,3%.
При составлении рейтинга учитывались следующие показатели масштаба экономики за 2016 год: объем производства товаров и услуг — 375,7 млрд. рублей, объем доходов консолидированного бюджета — 55,3 млрд. рублей, численность занятых в экономике — около 676 тыс. человек.
Кроме того, на положение региона повлияли показатели эффективности экономики: объем производства товаров и услуг на одного жителя — более 279 тыс. рублей, инвестиции в основной капитал на одного жителя — более 48 тыс. рублей, доля прибыльных предприятий — 65%, отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ — 8,9%.
В числе показателей бюджетной сферы отмечены следующие: доходы консолидированного бюджета на одного жителя по итогам 2016 года составили 41 тыс. 130 рублей, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета — 70,3%, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета — 71,9%, отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета — 0,2%.
Среди показателей социальной сферы учтены следующие: отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 1,74 раза, уровень безработицы по итогам 2016 года — 4,6%, ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 73 года, число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся — 5,6.
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