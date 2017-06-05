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В Пензе усилят работу по взиманию долгов за аренду земли под рекламными конструкциями

18:26 | 05.06.2017 | Экономика

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил руководству МКУ «Рекламная служба города Пензы» усилить работу по взиманию с должников платы за аренду муниципальных земельных участков, на которых разрешается устанавливать рекламные конструкции.

В Пензе усилят работу по взиманию долгов за аренду земли под рекламными конструкциями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, он призвал наладить борьбу с несанкционированной рекламой.

«Эту работу надо проводить не точечно, а комплексно, по основным проспектам и улицам, чтобы было видно, где наведен порядок», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 5 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, МКУ «Рекламная служба города Пензы» пополнило бюджет муниципалитета в 2016 году более чем на 70 млн. рублей.

За прошедшие две недели представители учреждения демонтировали 73 незаконно установленные рекламные конструкции, а также 10 — с истекшим сроком договора аренды и 19 настенных панно с фасадов зданий.
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