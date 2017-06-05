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Пензенский губернатор поручил подготовить портфель проектов модернизации предприятий

18:55 | 05.06.2017 | Экономика

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Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил сформировать портфель проектов модернизации предприятий Пензенской области, которые предстоит оценить с точки зрения рентабельности и перспектив получения дополнительного финансирования в виде коммерческих кредитов.

Пензенский губернатор поручил подготовить портфель проектов модернизации предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это поможет решить сложности, которые промышленники нередко испытывают при обращении в банковские структуры.

«Зачастую проект перспективный, но не отражает необходимых для кредитного специалиста параметров, не соответствует критериям банка и, как следствие, не получает финансирования. Мы должны помочь в этом», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 5 июня.

Он также предложил определить конкретных должностных лиц, которые во взаимодействии с банками будут корректировать бизнес-планы.

«Специалисты пройдут обучение и на заявленные проекты смогут давать экспертные заключения, а также подсказывать, как доработать и представить проект, чтобы он получил поддержку финансовой организации», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.
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