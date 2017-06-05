Иван Белозерцев предложил ввести должность уполномоченного по защите прав инвесторов Экономика

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность введения в регионе должности уполномоченного по защите прав инвесторов.

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«Это не дополнительная штатная единица. Это активный и ответственный человек из числа общественников или действующих должностных лиц», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 5 июня.

Глава региона подчеркнул, что введение новой должности не должно повлечь за собой незапланированных бюджетных затрат.

По мнению Ивана Белозерцева, омбудсмен сможет оперативно отслеживать проблемы, возникающие у инвесторов при реализации своих проектов, и оказывать поддержку в их решении, сообщает пресс-служба облправительства.