23:06:23 Понедельник, 5 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза». Пенза, 5 июня 2017 г.

Иван Белозерцев предложил ввести должность уполномоченного по защите прав инвесторов

21:00 | 05.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность введения в регионе должности уполномоченного по защите прав инвесторов.

Иван Белозерцев предложил ввести должность уполномоченного по защите прав инвесторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это не дополнительная штатная единица. Это активный и ответственный человек из числа общественников или действующих должностных лиц», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 5 июня.

Глава региона подчеркнул, что введение новой должности не должно повлечь за собой незапланированных бюджетных затрат.

По мнению Ивана Белозерцева, омбудсмен сможет оперативно отслеживать проблемы, возникающие у инвесторов при реализации своих проектов, и оказывать поддержку в их решении, сообщает пресс-служба облправительства.
Актуальное
Читайте также
Руководитель филиала «Т Плюс» прокомментировал решение суда о 5,5 км теплосетей в Пензе Ремонт сетей на улице Кулакова в Пензе рассчитывают завершить в течение недели
В первые дни июня на пензенских таксистов составлено более 130 протоколов В Пензе усилят работу по взиманию долгов за аренду земли под рекламными конструкциями
Приватизация МКП «Теплоснабжение города Пензы» завершится осенью Под Пензой вор сдал двух украденных коров на скотобойню
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама