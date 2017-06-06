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Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Белоруссии

11:42 | 06.06.2017 | Экономика

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавил делегацию Пензенской области, которая с рабочим визитом находится в Белоруссии во вторник, 6 июня.

Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию в Белоруссии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее состав вошли члены регионального правительства, а также руководители промышленных и аграрных предприятий.

Основной целью делового визита является укрепление и создание новых направлений экономического и культурного сотрудничества между Пензенской областью и Белоруссией.

В программе запланированы встречи Иван Белозерцева с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Александром Суриковым.

Кроме того, представители пензенской делегации намерены посетить ряд производственных объектов на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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