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Посол РФ в Беларуси встретился с пензенской делегацией в Минске

14:14 | 06.06.2017 | Экономика

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Минск, 6 июня 2017. PenzaNews. Представители делегации Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым обсудили с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым возможные направления сотрудничества в ходе встречи, состоявшейся в Минске во вторник, 6 июня.

Посол РФ в Беларуси встретился с пензенской делегацией в Минске

Фото: Pnzreg.ru

Иван Белозерцев кратко рассказал о результатах работы аграрного сектора и об успехах региона, который по итогам 2016 года впервые занял первое место в Приволжском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых.

«Для аграриев проводили семинары, встречи, обсуждения, рассказывали о современных технологиях земледелия, приглашали семеноводческие компании, в том числе ученых из Беларуси. В результате те компании, которые собирали по 20 центнеров с га, получили по 40–42 центнера», — отметил губернатор.

В свою очередь Александр Суриков проинформировал гостей о принципах создания и развития агрогородков.

Стороны обсудили развитие промышленности регионов двух стран и меры по повышению уровня жизни населения.

В качестве основных приоритетов взаимовыгодного сотрудничества между Пензенской областью и Беларусью были названы сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, производство бытовой техники и медицинского оборудования, а также лесопереработка, сообщает пресс-служба правительства региона.
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