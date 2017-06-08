Беларусь ценит вклад пензенских предприятий в охрану границ республики — Анатолий Лаппо Экономика

Минск, 8 июня 2017. PenzaNews. Власти Белоруссии ценят достойный вклад пензенских предприятий в охрану госграниц страны. Об этом сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Анатолий Лаппо в ходе встречи с делегацией Пензенской области, состоявшейся в Минске в минувшую среду, 7 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что тесные деловые контакты связывают ведомство с Пензенской областью и местными предприятиями еще со времен Советского Союза.

«Сегодня белорусские пограничники участвуют в совершенствовании способов охраны нашего союзного государства. Время идет, требуется новая техника, мы работаем с предприятиями Пензенской области. Отдельные образцы техники стоят на вооружении, часть оборудования прошла испытание в прошлом году», — сказал генерал-майор.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что 11 заводов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро региона включены в перечень стратегических предприятий РФ, а также динамично развивается приборостроительный кластер «Безопасность».

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам встречи решено организовать рабочий визит представителей пограничной службы Белоруссии в Пензенскую область, чтобы наметить пути дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, планируется проработать вопрос модернизации имеющегося на белорусских границах пензенского оборудования и его технического обслуживания.