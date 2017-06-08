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Пензенский губернатор предложил премьер-министру Беларуси нарастить объемы сотрудничества

14:21 | 08.06.2017 | Экономика

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Минск, 8 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил премьер-министру Белоруссии Андрею Кобякову нарастить объемы двустороннего сотрудничества, которое осуществляется в рамках подписанного в сентябре 2015 года соглашения.

Пензенский губернатор предложил премьер-министру Беларуси нарастить объемы сотрудничества

Фото: Pnzreg.ru

«На межрегиональном уровне у нас сложились деловые контакты с бизнес-партнерами из Минской, Гомельской, Могилевской областей. Мы нацелены на укрепление экономических связей, расширение сферы сотрудничества. Планируем подписать также соглашение с Брестской областью», — сказал глава региона в встречи, состоявшейся в Минске.

По мнению Ивана Белозерцева, взаимодействие можно усилить, в частности, в сфере машиностроения.

«Знаю, что наши коллеги проявляют интерес к пензенским системам охранной безопасности, разработкам наших IT-компаний, оборудованию для промышленного производства», — добавил губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев обратил внимание белорусских коллег на перспективность взаимодействия в сфере биомедицины и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба облправительства.
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