Утвержден отчет об исполнении бюджета Пензенской области за 2016 год Экономика

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Закон «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2016 год» принят в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

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Как сообщает пресс-служба областного парламента, бюджет по доходам за прошлый год выполнен на 99%. Планировалось получить 47,6 млрд. рублей, фактически поступило 47,1 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 30,7 млрд. рублей — 100,5% к плану, безвозмездные поступления — 16,4 млрд. рублей или 96,4%.

По сравнению с 2015 годом доходы бюджета региона в целом возросли на 6 млрд. рублей или 14,6%. По налоговым и неналоговым доходам прирост составил 6,3 млрд. рублей или 26%. По безвозмездным поступлениям произошло снижение на 0,3 млрд. рублей или 1,8%.

Бюджет Пензенской области в 2016 году был социально ориентированным. На развитие отраслей социально-культурной сферы направлено 30,3 млрд. рублей, что составляет 65,1% от общего объема расходов.

В частности, в рамках материальной поддержки материнства и детства льготные категории граждан получили 5,2 млрд. рублей.

На улучшение жилищных условий был направлен 1 млрд. рублей, помощь оказана 1,3 тыс. граждан.

На финансирование отраслей национальной экономики было выделено 8,3 млрд. рублей, что составляет 18% от общего объема расходов, на поддержку АПК — 3,1 млрд. рублей.

На дорожную деятельность потрачено 3,8 млрд. рублей, из них на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт — 2,5 млрд. рублей, на содержание — 0,7 млрд. рублей.

На развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 0,2 млрд. рублей. Господдержку получили 42 субъекта МСП.

Бюджет Пензенской области за 2016 год исполнен с профицитом, размер которого составил 0,6 млрд. рублей, при этом за 2015-й дефицит составлял 2,2 млрд. рублей.

На 1 января 2017 года госдолг Пензенской области составил 21,2 млрд. рублей. По сравнению с началом года он уменьшился на 53,6 млн. рублей.