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В Пензе утвержден порядок включения организаций в реестр региональных инвестпроектов

12:53 | 10.06.2017 | Экономика

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Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Порядок принятия решения о включении организаций в реестр региональных инвестиционных проектов утвержден в Пензенской области.

В Пензе утвержден порядок включения организаций в реестр региональных инвестпроектов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, соответствующие изменения внесены в отдельные законы Пензенской области на 45-й очередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 9 июня.

Они нацелены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций путем реализации полномочий, предоставленных региону в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

В числе требований, которым должен соответствовать участник реестра региональных инвестиционных проектов, указаны регистрация компании на территории Пензенской области и отсутствие обособленных подразделений за пределами региона. Кроме того, введен критерий бюджетной эффективности.

Организациям, являющимся участниками реестра региональных инвестиционных проектов, планируется предоставить право применять ставку по налогу на прибыль в размере 10%.

В результате внесения изменений в региональное законодательство в период 2020–2027 годов возможно возникновение выпадающих доходов бюджета в размере от 6 млн. до 40 млн. рублей в год. Источником их покрытия, как ожидается, станет прирост налоговых поступлений в бюджет Пензенской области от реализации инвестиционных проектов, который за этот же период составит от 17 млн. до 64 млн. рублей в год.
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