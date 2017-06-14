Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Китай 15 и 16 июня Экономика Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Китай с рабочим визитом 15 и 16 июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Делегация Пензенской области будет работать в КНР 15–16 июня. Планируем подписать соглашение с пекинской электротехнической компанией», — написал глава региона в своем «Твиттере». Делегация Пензенской области будет работать в КНР 15-16 июня.Планируем подписать соглашение с Пекинской электротехнической компанией. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 13, 2017 Он уточнил, что на 16 июня запланировано участие пензенской делегации во II заседании совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы» в городе Хэфэй, которое пройдет под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи. В пятницу работаем на 2 заседании Совета по сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" в г.Хэфэй под председательством М.В.Бабича и Ян Цзечи — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 13, 2017 Нашли ошибку в тексте?

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