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Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Китай 15 и 16 июня

10:14 | 14.06.2017 | Экономика

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Китай с рабочим визитом 15 и 16 июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Китай 15 и 16 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Делегация Пензенской области будет работать в КНР 15–16 июня. Планируем подписать соглашение с пекинской электротехнической компанией», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Он уточнил, что на 16 июня запланировано участие пензенской делегации во II заседании совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы» в городе Хэфэй, которое пройдет под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи.
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