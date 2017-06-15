Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла в Китай Экономика Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области, которую возглавил губернатор Иван Белозерцев, прибыла в Китай с рабочим визитом. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В рамках поездки запланировано проведение серии деловых переговоров с представителями производственных компаний КНР. Кроме того, планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве. Также пензенская делегация примет участие во II заседании совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы». В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств, в том числе МИД России, Минэкономразвития, Минкульта, Ростуризма, губернаторы, представители науки, образования и бизнеса ПФО. В программе запланировано посещение производственных, научных и образовательных объектов. Одним из значимых событий станет участие в церемонии закрытия IV российско-китайского молодежного форума, проходящего в городе Хэфэй, и подписание договора о создании Ассоциации вузов ПФО и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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