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Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла в Китай

10:10 | 15.06.2017 | Экономика

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области, которую возглавил губернатор Иван Белозерцев, прибыла в Китай с рабочим визитом.

Пензенская делегация во главе с губернатором прибыла в Китай

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках поездки запланировано проведение серии деловых переговоров с представителями производственных компаний КНР.

Кроме того, планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Также пензенская делегация примет участие во II заседании совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы».

В состав российской делегации вошли представители федеральных ведомств, в том числе МИД России, Минэкономразвития, Минкульта, Ростуризма, губернаторы, представители науки, образования и бизнеса ПФО.

В программе запланировано посещение производственных, научных и образовательных объектов.

Одним из значимых событий станет участие в церемонии закрытия IV российско-китайского молодежного форума, проходящего в городе Хэфэй, и подписание договора о создании Ассоциации вузов ПФО и провинций верхнего и среднего течений реки Янцзы КНР, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
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