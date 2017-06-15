Подписано распоряжение о создании пензенского фонда развития промышленности Экономика

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о создании фонда развития промышленности Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного Минпрома в четверг, 15 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, в настоящее время подобные фонды созданы в семи регионах Приволжского федерального округа и 24 регионах страны.

Учредителями пензенского фонда выступят два региональных ведомства — Минпром и департамент госимущества. Им предстоит провести ряд регистрационных мероприятий и разработать нормативно-правовую базу, необходимую для начала работы фонда.

Планируется, что он начнет свою работу осенью 2017 года.

Фонд будет предоставлять промышленным предприятиям займы в размере от 3 млн. до 20 млн. рублей под 5% годовых на срок до 5 лет.

С целью финансирования крупных проектов региональных предприятий формат его деятельности будет приведен в соответствие со стандартами, принятыми в федеральном фонде. Займы будут выдаваться предприятиям обрабатывающих производств, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В этом случае они смогут претендовать на сумму от 20 млн. до 100 млн. рублей. Займы будут выдаваться совместно региональным и федеральным фондами в соотношении 30% и 70% соответственно.