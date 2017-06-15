19:40:04 Четверг, 15 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Опытные аналитики помогут разработать стратегию развития Пензенской области

16:56 | 15.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Договоренность о сотрудничестве при работе над стратегией развития Пензенской области достигнута в ходе встречи первого зампреда правительства региона Андрея Кулинцева с директором и постоянным представителем Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Андрашем Хорваи и руководителем аналитического центра при правительстве РФ Константином Носковым.

Опытные аналитики помогут разработать стратегию развития Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, она состоялась в рамках конференции «Регионы России как локомотивы экономического роста — приоритетные задачи и пути решения» в четверг, 15 июня.

Также стороны договорились о проведении в регионе тематической конференции при поддержке аналитического центра при правительстве РФ.
Актуальное
Читайте также
Пензенская прокуратура выявила факты несвоевременного изъятия оружия у судимых лиц В Пензе планируется выпустить книгу о Константине Евграфове
Более 130 человек стали участниками фестиваля скандинавской ходьбы в Пензе Дмитрий Мурашов рассказал, что было самым сложным в работе над книгой «Пенза — Петербург»
Кандидатура Артема Куликова рассматривается на пост тренера пензенского «Зенита» В Пензенской области нет сложившейся базы книгоиздания — Дмитрий Мурашов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама