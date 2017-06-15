Опытные аналитики помогут разработать стратегию развития Пензенской области Экономика

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Договоренность о сотрудничестве при работе над стратегией развития Пензенской области достигнута в ходе встречи первого зампреда правительства региона Андрея Кулинцева с директором и постоянным представителем Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Андрашем Хорваи и руководителем аналитического центра при правительстве РФ Константином Носковым.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, она состоялась в рамках конференции «Регионы России как локомотивы экономического роста — приоритетные задачи и пути решения» в четверг, 15 июня.

Также стороны договорились о проведении в регионе тематической конференции при поддержке аналитического центра при правительстве РФ.