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Индекс промпроизводства в Пензенской области в мае составил 107,8%

10:50 | 16.06.2017 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства в Пензенской области за май 2017 года сложился на уровне 107,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в мае составил 107,8%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно приведенным данным, устойчивый рост обеспечен предприятиями Пензенской области, специализирующимися на производстве электронных и оптических изделий — 149,8%, электрического оборудования — 123,7%, машин и оборудования — 122%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 121%, изделий из дерева, пиломатериалов и фанеры — 125,8%.

Средняя заработная плата в промышленности за январь–апрель 2017 года выросла на 6,9% к соответствующему периоду 2016 года и составила 26 тыс. 942 рубля.
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