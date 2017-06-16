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Подписано соглашение о сотрудничестве Пензенской области и провинции Цзянси

15:50 | 16.06.2017 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве правительства Пензенской области и народного правительства провинции Цзянси подписано в ходе II заседания совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР в формате «Волга-Янцзы» в пятницу, 16 июня.

Подписано соглашение о сотрудничестве Пензенской области и провинции Цзянси

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оно предусматривает укрепление межрегионального сотрудничества в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Комментируя достигнутые в КНР договоренности, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил важность закрепления межрегиональных российско-китайских связей.

«Думаю, что деловые контакты на межрегиональном уровне будут способствовать дальнейшему укреплению промышленных, научных, сельскохозяйственных и культурных связей в интересах жителей российских регионов и китайских провинций», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.
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