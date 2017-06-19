Пензенская область заняла 19 место в рейтинге инновационного развития регионов России Экономика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область опустилась с 10 на 19 место в рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном Высшей школой экономики на основе расчетов по итогам 2015 года.

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Доклад экспертов ВШЭ состоит из двух разделов.

Первый из них посвящен анализу текущего состояния и динамики инновационного развития регионов.

Во втором разделе приведены инновационные профили, комплексно отображающие итоги анализа позиций каждого субъекта РФ.

Тройка лидеров рейтинга осталась прежней. Это Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.

Сводный рейтинг сформирован из четырех субиндексов — индекса социально-экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ), научно-технического потенциала (ИНТП), инновационной деятельности (ИИД) и качества инновационной политики (ИКИП).

В рейтинге по значению индекса «Социально-экономические условия инновационной деятельности» Пензенская область расположилась на 49 строчке, при этом годом ранее она занимала 16 место.

В рейтинге по значению индекса «Научно-технический потенциал» регион опустился с 31 на 57 место. Группу, в которую он вошел, характеризуют относительно скромные значения основных показателей научно-технического потенциала, причем и по ресурсным параметрам, и по результативности исследований и разработок.

В рейтинге по значению индекса «Инновационная деятельность» Пензенская область переместилась с 15 строчки на 17-ю.

В рейтинге по значению индекса «Качество инновационной политики» регион по прежнему входит в число лучших — он поднялся с 8 на 7 место.

Отличительной особенностью исследования в этом году стало рейтингование регионов по параметрам, отражающим их готовность к будущему. При этом оценивались такие показатели, как дальность горизонта планирования в региональных стратегиях социально-экономического развития, их технологическая ориентированность, а также присутствие в СМИ материалов об успехах в сфере научно-технического, инновационного и промышленного развития.

Пензенская область заняла 29 строчку рейтинга готовности к будущему, продемонстрировав высокие значения по показателю «Дальность горизонта планирования региональных стратегий социально-экономического развития».