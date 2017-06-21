17:17:54 Среда, 21 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

«Петровские двери» из Кузнецка намерены выйти на международный рынок

11:11 | 21.06.2017 | Экономика

Печать

Кузнецк, 21 июня 2017. PenzaNews. Предприятие «Петровские двери», выпускающее в Кузнецке Пензенской области межкомнатные двери современного дизайна среднего ценового сегмента, планирует выйти на международный рынок и начать реализацию продукции в странах Евросоюза. Об этом предприниматель Виктор Брянский сообщил мэру Сергею Златогорскому, посетившему производство.

«Петровские двери» из Кузнецка намерены выйти на международный рынок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам бизнесмена, компания, которая является резидентом бизнес-инкубатора «Смирнов», нуждается в дополнительных производственных площадях и складских помещениях.

Он отметил также, что перспективы развития расширяет сопутствующее производство.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по итогам встречи Сергей Златогорский поручил специалистам отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии и МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» подобрать инвестиционную площадку и оказать содействие в решении текущих вопросов.
Актуальное
Читайте также
Губернаторов обяжут отчитываться о независимой оценке качества соцуслуг — Максим Топилин «МегаФон» объявил о готовности сети к пятикратному ускорению интернета 4G
Житель Каменки погиб, когда показывал гражданской жене места своего детства В Кузнецке возбуждено дело о покушении на дачу взятки полицейскому
В «Спутнике» во Всероссийский олимпийский день пройдут соревнования День оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама