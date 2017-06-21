«Петровские двери» из Кузнецка намерены выйти на международный рынок Экономика

Кузнецк, 21 июня 2017. PenzaNews. Предприятие «Петровские двери», выпускающее в Кузнецке Пензенской области межкомнатные двери современного дизайна среднего ценового сегмента, планирует выйти на международный рынок и начать реализацию продукции в странах Евросоюза. Об этом предприниматель Виктор Брянский сообщил мэру Сергею Златогорскому, посетившему производство.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам бизнесмена, компания, которая является резидентом бизнес-инкубатора «Смирнов», нуждается в дополнительных производственных площадях и складских помещениях.

Он отметил также, что перспективы развития расширяет сопутствующее производство.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, по итогам встречи Сергей Златогорский поручил специалистам отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии и МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» подобрать инвестиционную площадку и оказать содействие в решении текущих вопросов.