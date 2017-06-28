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Две разработки компании «Парафарм» вошли в число «100 лучших изобретений России»

17:24 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Пензенская компания «Парафарм», являющаяся резидентом инновационного центра «Сколково», удостоена двух дипломов Федеральной службы по интеллектуальной собственности в номинации «100 лучших изобретений России – 2016».

Две разработки компании «Парафарм» вошли в число «100 лучших изобретений России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Торжественная церемония награждения состоялась в здании Всероссийской патентно-технической библиотеки в Москве в минувший вторник, 27 июня. Она была приурочена ко Дню изобретателя и рационализатора.

Так, в частности, высокой награды были удостоены две разработки пензенской компании — «Применение трутневого расплода с соединениями кальция для излечения от артритов и артрозов» (патент №2585111) и «Препарат и способ для лечения дефицита андрогенов у женщин, содержащий энтомологические протеины» (патент №2577225).

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, «Парафарм» является обладателем более 30 патентов.

Ежегодный отбор «100 лучших изобретений России» осуществляется Роспатентом и Федеральным институтом промышленной собственности с 2007 года.
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