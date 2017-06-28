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Губернатор отметил позитивные сдвиги во взаимодействии пензенских производителей и сетей

20:06 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Положительные тенденции наметились во взаимодействии товаропроизводителей Пензенской области и торговых сетей. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор отметил позитивные сдвиги во взаимодействии пензенских производителей и сетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ситуация стала меняться в лучшую сторону», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Иван Белозерцев подчеркнул, что это характерно как для федеральных, так и для региональных сетей.

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В качестве примера он привел торговлю пензенским алкоголем.

«Мы с вами договаривались о том, что будем более активно продвигать алкогольную продукцию, которая производится на территории Пензенской области — и крепкий алкоголь, и слабый алкоголь. Нам удалось с вами это сделать. Показатели мы повысили практически по всем сетям», — отметил глава региона.

По его словам, в результате значительно выросли акцизы, а это в свою очередь позволяет направлять дополнительные средства на поддержку бизнеса, в том числе инвестпроектов.
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