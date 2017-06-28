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В Пензенской области выросло число договоров поставки местной продукции в торговые сети

20:56 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Число договоров, заключенных торговыми сетями и объединениями магазинов с местными товаропроизводителями на поставку продукции, выросло в Пензенской области до 454. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области выросло число договоров поставки местной продукции в торговые сети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди тех, кто активизировал взаимодействие с местными производителями, он назвал, в частности, сеть «Караван».

«Традиционно высокий показатель по заключенным договорам и хорошая представленность присутствуют в «Магазинах моего района». Хороший показатель также поддерживает «Магнит», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Андрей Бурлаков добавил, что по остальным сетям наблюдается «позитивное движение».

«Есть резервы для роста в таких торговых сетях, как «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан», «Атак», — уточнил глава Минсельхоза Пензенской области.
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