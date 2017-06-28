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Местные производители отвоевали полки пензенских магазинов

21:18 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Подход к размещению продукции пензенских производителей в магазинах региона удалось изменить коренным образом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков.

Местные производители отвоевали полки пензенских магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что касается представленности нашей продукции, […] здесь работа проведена. Ликероводочная продукция выведена во всех торговых сетях на нужные полки, находится в «первой линии», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Андрей Бурлаков добавил, что это характерно не только для спиртного — аналогичным образом изменилась ситуация и с другой продукцией, производимой в Пензенской области.

«Здесь уже жалоб о том, что она занимает какие-то дальние, скромные уголки, на сегодняшний день нет», — подчеркнул министр.
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