Местные производители отвоевали полки пензенских магазинов Экономика

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Подход к размещению продукции пензенских производителей в магазинах региона удалось изменить коренным образом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Бурлаков.

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«Что касается представленности нашей продукции, […] здесь работа проведена. Ликероводочная продукция выведена во всех торговых сетях на нужные полки, находится в «первой линии», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Андрей Бурлаков добавил, что это характерно не только для спиртного — аналогичным образом изменилась ситуация и с другой продукцией, производимой в Пензенской области.

«Здесь уже жалоб о том, что она занимает какие-то дальние, скромные уголки, на сегодняшний день нет», — подчеркнул министр.